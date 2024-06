ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santiago, RD.- El reconocido diseñador de modas Rafael Rivero dio formal apertura a su nueva boutique “Maison Rivero”, ubicada en la República del Líbano, en Los Jardines Metropolitanos de la ciudad de Santiago.

La tienda, un espacio súper moderno equipado con inteligencia artificial, promete proporcionar un confort y deleite sin igual a sus clientes.

La colección inicial de la boutique, está inspirada en el ADN de la marca, destaca por el uso de materiales preferidos por el diseñador, tales como gazar, encajes, tafetas y rafia, todos confeccionados en seda.

Además, se presentó una cápsula de colección en lino blanco, denominada Line White, especialmente para esta ocasión.

En un ambiente de camaradería y buen gusto, amigos, colaboradores y clientes del diseñador se reunieron para celebrar las buenas nuevas del naciente establecimiento.

Como una primicia exclusiva, Rivero introdujo una línea para el hogar, creada en colaboración con su gran amigo Francisco Sanchis.

Asimismo, quedó inaugurado el primer café bajo su firma, “Café Rivero”, con el lema “QUE EL CAFÉ NO TE QUITE EL SUEÑO, SI NO QUE TE AYUDE A CUMPLIRLO”.

El espacio no solo será un punto de moda y accesorios, sino también un lugar dedicado al arte.

Inicialmente, el local contará con las bellas carteras hechas a mano por Dévora de Contreras y las exquisitas fragancias para el hogar de Francisco Guzmán. Además, se expondrán piezas de arte del Foto Estudio A.

“Invito a todos a descubrir esta fusión de moda, arte y gastronomía, diseñada para ofrecer una experiencia única y enriquecedora”, sostuvo Rivero durante sus palabras.