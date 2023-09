Rodeados de colaboradores, familia, amigos y relacionados, la empresa RH Mejía & Co. celebró su 30 aniversario.



La colorida y emotiva actividad fue encabezada el expresidente Hipólito Mejía, junto a sus hijos Ramón Hipólito, Carolina, Lissa y Felipe, en las instalaciones de su Hub Logístico MFI, nombrado en honor del empresario Miguel Feris Iglesias. La empresa RH Mejía & Co,. es líder en venta de frutas y vegetales en el país. Durante la ceremonia fueron reconocidos y recibieron medallas, empleados que han laborado en la empresa durante sus tres décadas de existencia.



RH Mejía & Co., fue fundada en 1993 por Ramón H. Mejía-Gómez para la venta de frutas y vegetales. En 1995 forma una alianza con la empresa DOLE y desde entonces solo se dedica a la importación y ventas de frutas frescas, como las manzanas, peras, uvas y cítricos, entre otros. Hoy día mantienen una posición de liderazgo en la industria, basado primordialmente en la calidad y frescura de sus productos, unido a un servicio personalizado y eficiente para toda su clientela. Actualmente es manejada por el fundador y sus hermanas, Lissa y Carolina Mejía-Gómez y de Patricia Pou.