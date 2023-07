El Centro León de Santiago, que este año celebra su 20 aniversario, da cabida generosa, durante 15 días, a la exposición 75 años de elCaribe.



Un grupo de destacadas personalidades de la vida empresarial, política, social, periodística y cultural de Santiago de los Caballeros, asistió a la inauguración de la muestra de 75 portadas del diario impreso que se convirtió en sinónimo del término periódico.



El hecho fue resaltado por la legendaria artista Fefita la Grande, quien expresó -entrevistada en Famosos Inside (CDN, de lunes a viernes, 4:00 p.m,)-: “Cuando yo tenía cuatro años de edad salió por primera vez el periódico elCaribe. A mí me gusta ser honesta. No escondo mi edad: tengo 79 años”.



“Eso me tiene sin cuidado”, dijo ante la mención de la edad. “Yo soy una persona que tengo una forma, quizás no como ser humano, sino como artista, que estoy súper bien preparada en mi mente para las críticas malas y buenas. Además, la gente no sabe lo que es ser un artista. Eso requiere de muchas cosas. Y no es que no tenga aceite. Tengo muchísimo. Lo que pasa que yo sé usar eso”, manifestó.



Fefita, quien acaba de llegar de una gira por Orlando, Miami y Atlanta, fue mencionada por Adis Burgos, la maestra de ceremonias, entre los invitados y ella salió al frente a saludar el público con su gracia y desenfado natural.



Otra importante personalidad del mundo artístico que asistió al acto de inauguración fue el maestro Jochy Sánchez, quizás el más importante músico de la ciudad.



El creador y productor del famoso espectáculo La Gallera, expresó a elCaribe: “Yo creo que el acto de inauguración ha sido muy bonito, porque 75 años de historia nacional e internacional ¡Wao, eso es un logro!”, expresó.



“Me llamó mucho la atención, de manera especial la nota de la muerte de las hermanas Mirabal. El modo en que está redactada. Desde el mismo título indica lo que era ese régimen con el tratamiento que le dieron a la noticia”, opinó.



Al músico le interesaron de manera especial también las páginas de deportes con importantes noticias sobre los deportistas del Cibao.



La especialista en temas culturales Yaniris Espinal, expuso: “La importancia de la muestra desde el punto de vista de la cultura histórica y su importancia para las nuevas generaciones”. “Estas 75 portadas deberían ser mostradas cada vez más a colectivos de jóvenes y niños, para que adquieran referencias de la evolución de la libertad de prensa y de expresión del país”, concluyó.