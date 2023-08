Email it

El pasado primero de julio, Suplitur, Agencia de Viajes Mayorista, cumplió sus 19 años, y entre ofertas y un sinnúmero de atractivas opciones de viajes para sus clientes, tanto nacionales como internacionales, ha sido un mes lleno de sorpresas. Al mismo tiempo se alista para una gran festividad con la que celebrarán su vigésimo aniversario.

Gardel dijo que 20 años no es nada, sin embargo, para Suplitur, el 2024 trae consigo una temporada que no sólo los sella y consolida como marca, sino también como empresa, pues no sólo es una celebración de antigüedad, es una fiesta que eleva el trayecto y recorrido cargado de muchas experiencias y memorias que potencian sus cualidades.

El 20 Aniversario de Suplitur se celebrará con la primera Convención de Supliagentes, abordo de un espectacular crucero por el Mediterráneo, con boleto aéreo y absolutamente todo incluido. Los Agentes de Viajes podrán participar acumulando sus ventas desde el 1° de agosto 2023 al 31 de mayo 2024, donde todos los productos de Suplitur aplican, y al lograr la meta, podrán convertirse en el invitado especial para vivir junto a Suplitur un evento sin precedentes.

“Ante todo, para nosotros, este vigésimo aniversario es más que una celebración, también signfica elevar nuestros valores como empresa y nuestro compromiso con nuestros clientes y proveedores; también es el momento indicado para agradecer el apoyo de nuestros colaboradores”, expresó Michelle Rojas, directora general.

Un aniversario conmemora un año más de vida de una empresa, lo que ya es suficiente motivo para una celebración. También es un evento digno de resaltar, ya que representa lo logrado en un año, y es una buena ocasión para trazar nuevas metas y ver con optimismo el futuro con todos los colaboradores de la empresa y sus clientes.

Para Rojas, esta celebración es un buen momento para contar su historia y los orígenes de la empresa, pues les permite compartir de dónde vienen, su trayectoria y esencia. Asume que cumplir años, celebrarlo y compartirlo, es una oportunidad única para reforzar los pilares y su identidad, motivar a su equipo, y afianzar lazos comerciales con sus clientes y proveedores.

Suplitur motiva a sus clientes a que recuerden que son sus ventas las que los llevarán a celebrar el 20 Aniversario y la Primera Convención para Supliagentes. El 2024 promete y Suplitur, como Mayorista de confianza lo garantiza.