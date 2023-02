Durante un coctel que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República Raquel Peña, la periodista Yanessi Espinal relanzó el programa radial “Buenas noches, buena suerte”.



En esta nueva propuesta que se transmite de lunes a viernes por CDN radio de 7:00 a 8:00 de la noche, Espinal no solo hablará de política desde un enfoque holístico y responsable, sino que también abordará otros temas de interés nacional.



Al dirigirse a los invitados, luego de agradecer su presencia Espinal expresó que el objetivo del programa “Buenas noches, buena suerte” es el de aportar el fortalecimiento del sistema político, electoral y democrático de la República Dominicana.



“No quiere decir que nuestro programa no vaya a criticar lo que entienda que ustedes hagan mal. No se trata de eso. Pero también vamos a decir que ustedes son gente que les quita el tiempo a sus hijos, a sus familias, a sus esposas y a la recreación para dedicarlo a la política porque ella se hace en el tiempo libre”, refirió Espinal durante el relanzamiento del programa en el hotel El Embajador.



Asimismo, la experta en política agradeció el apoyo incondicional de Multimedios del Caribe, a través de su presidente el ingeniero Manuel Estrella y de los directores de elCaribe Nelson Rodríguez y de CDN Alba Nely Familia.



“Estoy muy agradecida por todo el apoyo de la empresa, don Nelson, Alba Nely, gracias. Pero sobre todo del ingeniero Manuel Estrella. De verdad que es un honor y un privilegio trabajar con alguien que siempre te apoya”, manifestó Espinal.



La periodista de elCaribe expresó: “Siento un compromiso de ayudar a reivindicar a la clase política. Ustedes son mucho más de lo que dicen que ustedes son. No es verdad que ustedes tienen que salir como lo peor que hay: un 14% en las encuestas”.



El programa, producido y conducido por la también periodista Lissette Rojas se transmite de lunes a viernes por CDN radio de 7:00 a 8:00 de la noche y tiene segmentos en los que se habla de economía personal y salud mental.



El coctel de relanzamineto del programa contó con la participación de representantes de la clase política de la República Dominicana, del sector empresarial, social, abogados, periodistas, entre otros actores del quehacer de la vida nacional del país.

Yanessi Espinal junto a sus familiares. Valentin Pérez, Francisco Guillén y Omar Liriano. Karina Taveras, Ernesto Sánchez y Leonel Fernández. Carolina Mejía, Yanessi Espinal y Eduardo Sanz. Francis Hernández, Pelegrín Castillo y Rafael Paz.