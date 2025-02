Con la presencia de invitados especiales y profesionales del área, la fundadora del Centro del Cuidado Capilar Zart abrió sus puertas al público para brindarles asesoría con el análisis capilar.



Las palabras centrales fueron pronunciadas por Emely Michelle Báez, directora y fundadora de Zart Capilar Health, quien resaltó que este es el primer centro en el país que implementó la “tricología” como base científica.



Además afirmó: “Mi inspiración fue mi cabello. Durante toda mi vida siempre he sido muy apasionada con todo lo relacionado a su cuidado, también porque sucedían cosas con mi pelo a las que no les encontraba explicación, entonces ahí surge la necesidad de investigar la ciencia que había detrás del cabello, y me encontré con el mundo fascinante, importante y muy interesante de la tricología”.



La experta indicó que el centro cuenta con un área técnica donde se ofrecen servicios alternativos al de peluquería tradicional, allí se establecen protocolos personalizados por condición de cada cliente, enfocado en preservar la integridad del cabello y la salud capilar en sentido general.