Sofía Vergara y su incómoda entrevista en El Hormiguero

En la reciente entrevista que concedió a Pablo Motos en el programa El Hormiguero, Sofía Vergara habló de la preparación actoral que tuvo para interpretar a la narcotraficante Griselda Blanco. Pero en el diálogo con el presentador se evidenció su molestia.

Por ejemplo, el español le preguntó por el acento de la famosa al momento de hablar inglés, ya que considera que cuando pronuncia Modern Family, la serie que la catapultó en la industria actoral en Estados Unidos, “suena algo raro”.

La actriz le respondió al español con ironía. «¿Por qué?, ¿lo pronuncio mal? ¿Es que tú tienes mejor inglés que yo?».

Por si fuera poco, Sofía Vergara le formuló varias interrogantes a Motos. «¿Cuántas nominaciones tienes tú a los Emmy en Estados Unidos? ¿Y a los Golden Globes?».

El «toma y dame» de Sofía Vergara vs Pablo Motos

En otro momento de la conversación, Sofía Vergara increpó a Pablo Motos en el instante que mencionó la edad de la actriz (51).

Y es que tomando en cuenta que actualmente promociona la serie de la recordada narcotraficante, la barranquillera aseguró que tendrá semanas intensas al viajar por Estados Unidos y Europa. «Con 51 años eso es algo pesado», dijo.

Ante el comentario de la intérprete, Pablo respondió: “Dices lo de los 51 años para que yo te diga que estás muy hermosa, y eso no lo voy a hacer”. Pero, una vez más, la actriz no se quedó callada y contestó: “No me importa porque mira cómo me aplauden”.

A pesar de que se notaba incómoda, el conductor insistió en saber más sobre Vergara y le preguntó si era rubia natural, al igual que quiso saber por qué usa pestañas. Entonces, le mostró una foto de cuando ella tenía 20 años comparándola con la actualidad.

En consecuencia, la colombiana le reprochó: “¿Cómo vas a comparar a una mujer de 20 con una de 51, o sea, qué es lo que quieres?”.

Sofía Vergara en el papel de Griselda Blanco para Netflix

Asimismo, Sofía no le creyó a Motos cuando le dijo que vio por completo la serie de Griselda Blanco.

Finalmente, la actriz también quiso saber si le caía mal a Pablo, ya que este le comentó que le llamaba la atención el hecho de que se convirtiera en una actriz con tanta receptividad y aceptación.

“¿Por qué te llama la atención?, ¿te caigo mal o qué? Suena en tu voz algo de envidia”, expresó la artista.

A pesar de lo incómoda que se notó en la entrevista, entre sus respuestas la famosa se reía y retomaba la conversación con el presentador.