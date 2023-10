SOSÚA.- Los deportistas Gratero Victoriano y Soranyi Rodríguez ganaron los primeros lugares en las categorías open, masculino y femenino de la octava edición de la Carrera 10K organizada el pasado domingo 15 de octubre por la Asociación de Desarrollo Sostenible de Sosúa (ADSS), como parte de su esfuerzo por reposicionar esta comunidad como destino turístico familiar.

La competencia en las calles de El Batey, Sosúa, se realizó en las modalidades de 1K infantil, y 5K y 10K con corredores y caminantes adultos, con el lema ¡Cambia tu vida, corre! Participaron más de 600 corredores y caminantes, en once categorías, desde niños hasta adultos de 60 años.

Los tres primeros lugares de dichas categorías recibieron premios en metálico, trofeos y obsequios de parte de algunos de los patrocinadores. Todos los participantes recibieron una medalla como reconocimiento por su integración a la competencia familiar amistosa.

La ADSS considero un éxito la participación, de los corredores y los miles de personas que se sumaron para alentar a los deportistas, de ambos sexos y todas las edades. Explicó que el objetivo es integrar las familias de la comunidad a una vida deportiva, como parte del esfuerzo de ADSS de reposicionar a Sosúa como destino turístico familiar. La actividad se realizó en el sector El Batey, dentro de la misma ciudad.

El Comité Organizador estuvo encabezado por David Ferreiras Jiménez y Ricardo Strauss, Directores Técnicos del evento. Participaron también los Directores Lolin de Escaño, Jennifer Kirkman, Andrés Pastoriza, Juan Perdomo y Anyelis De la Cruz.

Los directivos de la asociación agradecieron la presencia de todos los participantes, la colaboración de los organismos del orden, de los reporteros y representantes de medios, y destacaron el gran apoyo recibido de todos los voluntarios que trabajaron en la preparación y celebración de este tradicional evento anual.

Los patrocinadores

ADSS agradeció el apoyo de los patrocinadores: Productos Sosúa y Yoghurt Yoplait, Residencial Casa Linda, AERODOM Aeropuertos Siglo 21, Agua Cascada, Espalsa, Supermercado Playero, Telecable La Unión, Hormigones del Atlántico, Malta India, Casa 21 Hotel Boutique, Constructora MAR, ARS Monumental, Lubricantes Kendall y Worldwide Seguros.

También el Grupo Linda, Combustibles Next, DAF Realty, ARS Humano, InStyle Plaza, Infiniti Blu, Sea Horse Ranch, Century 21-Perdomo, Seawinds Punta Goleta, Grupo GS, The Wave Beachfront Condos, Banfondesa, Pegacol, Cable Delancer, Restaurante Waterfront Playa Alicia, Vitasalud, Lic. Guido Perdomo, Bellón, Restaurante Amarone, International School of Sosúa, Hoyo de Lima Industrial, Puma, Hoteles Amhsa Marina, Eloy’s Snacks, Café Puro, entre otros.