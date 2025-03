ESCUCHA ESTA NOTICIA

Bryan Johnson quiere vivir para siempre. El empresario estadounidense se toma cien pastillas al día, no come después de las 11 de la mañana y monitoriza obsesivamente docenas de biomarcadores de su cuerpo. El objetivo, como le dirá a cualquiera que le pregunte, no es simplemente vivir unos años más. Es vencer a la muerte por completo.

¿Excéntrico? Sin duda. Pero como informamos esta semana, Johnson no está solo. Forma parte de un movimiento creciente que considera el cuerpo humano simplemente como una pieza de hardware más que puede ser modificada, optimizada y mejorada.

En nombre de la “mejora humana”, Johnson y sus colegas, entre los que se encuentran Peter Thiel y Elon Musk, exploran la prolongación de la vida, los implantes cerebrales y los fármacos que mejoran la mente y el cuerpo.

Sería fácil rechazar un proyecto lleno de excéntricos y con ecos incómodos del movimiento eugenésico de principios del siglo XX. Pero sería un error descartar todas las formas de mejora humana. La idea de que la medicina debería buscar mejorar el cuerpo, no solo restaurarlo a la salud cuando falla, tiene mucho mérito. La clave para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos será expulsar a los charlatanes e incorporar este proyecto en rápido crecimiento a la corriente científica general.

Un aspirante a superhumano tiene un amplio abanico de técnicas para elegir. Algunas de las opciones ya se encuentran en los botiquines. La metformina, por ejemplo, se ha recetado a diabéticos durante décadas. Al menos en ratones, parece prolongar la esperanza de vida.

Estos resultados no se han confirmado en humanos, pero los aspirantes a Matusalenes (incluido Johnson) la toman de todos modos. Se afirma que el Ritalin, recetado para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y la testosterona, la principal hormona sexual masculina y un potente esteroide anabólico, son nootrópicos, fármacos que mejoran el rendimiento cognitivo.

Otras sustancias químicas son menos conocidas. El dinucleótido de nicotinamida y adenina, más conocido como NAD+, es vital para el metabolismo celular. No solo se supone que es un nootrópico, sino que también tiene propiedades antienvejecimiento.

Los biohackers aventureros pueden hacer más que tomar pastillas. Podrían viajar a Próspera, un lugar poco regulado en Honduras fundado con la ayuda de Thiel. Allí podrían insertar genes en sus células para intentar que su cuerpo produzca más de una proteína llamada folistatina. La clínica afirma que esto promoverá el crecimiento muscular y alargará los telómeros, las tapas químicas en los extremos de los cromosomas que se acortan con la edad.

Una opción aún más drástica es la interfaz cerebro-computadora (BCI), un dispositivo diseñado para transmitir señales directamente entre cerebros biológicos y chips de silicio. Algunos pueden llevarse externamente. Pero otros se implantan directamente en el cerebro.

Varios pacientes con discapacidades han utilizado estos dispositivos —incluidos los de Neuralink, empresa fundada por Musk— para controlar ordenadores con una precisión impresionante. Pero esto es solo una prueba de concepto: Neuralink se fundó porque, en opinión de Musk, solo un cerebro humano capaz de lograr una “simbiosis con la inteligencia artificial” puede aspirar a seguir siendo relevante en un mundo de máquinas inteligentes.

Mucha gente parece querer probar estas ideas. Los humanos siempre han buscado maneras de potenciar sus capacidades, desde la educación masiva hasta el reloj de pulsera. Si tomar una sustancia química que potencia el cerebro suena exótico o inverosímil, considere que el mundo produce alrededor de 11 millones de toneladas de café al año, y no solo porque a la gente le guste su sabor. El mercado de suplementos ya mueve 485.000 millones de dólares en pastillas cada año, a pesar de la escasa evidencia de que muchas de ellas sean beneficiosas.

El proyecto de mejora humana adolece de dos problemas relacionados. El primero es que es una desconcertante mezcla de ciencia de vanguardia y remedios milagrosos anticuados. Algunas de sus ideas parecen realmente prometedoras, otras son apuestas arriesgadas y muchas están diseñadas para estafar a clientes crédulos.

El segundo problema es que la mala reputación que genera esta charlatanería ahuyenta las inversiones a gran escala que podrían ayudar a que la mejora avance de forma más rápida y segura. La industria es a la vez peligrosa y escasa de recursos.

Para solucionar esto, los gobiernos deberían crear un entorno que facilite la realización de ensayos rigurosos. Esto implicará replantear el propósito de la regulación médica.

Durante décadas, los reguladores se han centrado en tratamientos diseñados para restaurar la salud de las personas enfermas. Por lo tanto, se descuidan los intentos de mejorar a quienes ya están sanos o de combatir los procesos naturales.

El envejecimiento, por ejemplo, no suele clasificarse como una enfermedad, lo que dificulta la realización de ensayos diseñados para “tratarlo”. Eso está empezando a cambiar: los reguladores estadounidenses aprobaron recientemente un ensayo clínico de metformina como medicamento antienvejecimiento. La reforma debe avanzar más y con mayor rapidez.

Unas mejores normas ayudarían a los pacientes a distinguir entre lo esencial y lo superfluo. También beneficiarían a los investigadores honestos, ya que un sello de aprobación oficial costaría mucho dinero. Y los beneficios podrían ser enormes. La mayoría de la gente disfruta de estar viva y detesta los efectos del envejecimiento. Un fármaco que ralentizara el envejecimiento de todos los estadounidenses lo suficiente como para aumentar la esperanza de vida en un año aportaría beneficios que un estudio valora en 38 billones de dólares.

Podemos reconstruirlo

Pensar ahora en la mejora humana también ayudará a los gobiernos a prepararse para afrontar las desventajas. Tecnologías como las BCI pueden ser voluntarias en teoría. Pero si funcionan la mitad de bien de lo que algunos esperan, dejarán a quienes las rechacen en gran desventaja.

Como ocurre con la mayoría de las tecnologías, desde los coches hasta los antibióticos, los ricos tendrán acceso primero. ¿Cómo sería vivir en una sociedad donde los ricos no solo estuvieran en mejor situación, sino que además fueran mucho más fuertes, inteligentes y longevos?

Una mejora humana seria suena a ciencia ficción. Pero no hay razón para pensar que sea imposible. Si se producen avances reales, el mundo podría cambiar muy rápidamente.

Pensemos en los medicamentos para bajar de peso con GLP-1, que estuvieron en desarrollo durante años antes de que su demanda se disparara de la noche a la mañana. Es mejor que los gobiernos establezcan normas ahora que verse sorprendidos si el Sr. Johnson y sus colegas biohackers triunfan.