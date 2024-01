Elon Musk confirmó que Neuralink implantó un chip cerebral en un humano

Elon Musk confirmó que Neuralink implantó un chip cerebral por primera vez en un ser humano. El dispositivo precisó el magnate, está diseñado específicamente para personas que sufren de cuadriplejía y tiene como fin permitirles controlar dispositivos digitales únicamente a través del pensamiento, sin necesidad de interacción física.

Musk reveló la información en un tweet publicado en su plataforma de redes sociales. «El primer humano recibió ayer un implante de @Neuralink y se está recuperando bien. Los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales».

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection.