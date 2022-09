eSIM: el chip virtual del iPhone 14 ¿funcionará en RD?

Una las novedades más importantes de la presentación del iPhone 14 fue la bienvenida a las eSIM y el adiós de la bandeja para las tarjetas SIM, la cual acompañó al teléfono emblema de Apple desde 2007.

Antes de ahondar en qué es el eSIM del iPhone 14 y si funcionará en República Dominicana, hay que aclarar un punto importante. En un principio, Estados Unidos será el único país donde se comercializarán los iPhone 14 sin la bandeja para SIM. Pese a lo anterior, no deja de ser el primer paso de la compañía en una ambiciosa estrategia que abarca más territorios.

Apple eligió abandonar las tarjetas SIM y abrazar la eSIM para dar conexión a sus próximos dispositivos móviles. ¿Qué significa esto para el futuro del iPhone?, ¿Habrá servicios de eSIM en la República Dominicana? Veamos.

¿Qué es una eSIM?

Por si no recuerdas o eres menor de 30 años, te contamos que antes de la existencia de las tarjetas SIM, los móviles se conectaban a través de una tecnología denominada CDMA. Con ella, podías acceder a la red de la operadora desde tu celular, aunque sin tanta flexibilidad como la que conocemos hoy en día.

Muchos afirman que la eSIM es una vuelta al CDMA. Pero Apple defiende que no se trata de esto. Explican que la eSIM es una tarjeta SIM en formato digital. Así, con solo leer un código QR, tu dispositivo puede acceder al plan de datos y llamadas de un operador que ofrezca esta posibilidad.

En consecuencia, explica Apple, puedes adquirir un contrato con otra operadora sin la necesidad de salir de casa a contratar el servicio y luego esperar por la tarjeta física.

Ventajas y desventajas

Al igual que la tecnología CDMA, las eSIM no pueden retirarse de ninguna manera física. De hecho, esto puede traer varios aspectos positivos, pero también alguna desventaja. Una de ellas, es la posibilidad de no recuperar una eSIM tras haberla eliminado de tu dispositivo móvil, pues no todas las operadoras te permiten reutilizarla. Eso sí, no todas funcionan de esta manera, pero es algo a tener en cuenta al hacerte con una.

Entre sus beneficios, más allá de la comodidad de disponer de una variante digital, encontramos uno bastante importante. En caso de robo, el delincuente no podrá sacar la tarjeta SIM del iPhone dada su naturaleza virtual. Por esto, localizarlo se vuelve una posibilidad mucho más real, y que podría ayudar a muchos usuarios a recuperar sus dispositivos.

¿Qué pasaría con el iPhone 14 en países que no tienen esta tecnología?

Los iPhone son de los dispositivos más exportados desde Estados Unidos hacia otros países del mundo, ya sea porque no pueden obtenerlos de forma oficial, o cualquier otra razón.

En alguno de estos territorios, la tecnología eSIM todavía no es algo que se ofrezca entre las compañías telefónicas. Entonces, ¿qué pasará con los usuarios de estas regiones que deseen hacerse con un iPhone 14 o 14 Pro importado de EE. UU.? La única salida sería activar el servicio de Roaming, un sistema bastante anticuado y un tanto rechazado por los turistas del mundo.

Ahora bien, cuando hablamos de obtener los iPhone 14 y 14 Pro por la vía oficial, el resto de regiones fuera de los Estados Unidos podrán insertar una tarjeta SIM en sus iPhone 14 y 14 Pro, pues el modelo comercializado en estos países mantendrá la bandeja. De esta forma, Apple no parece estar forzando de manera extrema la transición a la eSIM en todas partes del mundo. No obstante, ya han dejado saber lo que pretenden para esta industria en el futuro.

¿Dónde encontrar una eSIM para tu iPhone 14 o 14 Pro?

Existen algunas regiones con alto nivel de elección en este sentido. Por esto, si quieres hacerte con un iPhone 14 o 14 Pro en tu próximo viaje a los Estados Unidos, debes tener en cuenta qué operadoras ofrecen esta tecnología en tu país.

La siguiente información viene directamente del sitio web de Apple. En Iberoamérica se incluyen:

España : Movistar, Orange, Pepephone, Truphone, Vodafone, Yoigo.

: Movistar, Orange, Pepephone, Truphone, Vodafone, Yoigo. México : AT&T y Movistar.

: AT&T y Movistar. Argentina : Claro, Movistar, Personal.

: Claro, Movistar, Personal. Colombia : Movistar.

: Movistar. Chile: Entel y Movistar.

¿Funcionará la eSIM en República Dominicana?

Desde el anuncio del iPhone 14 y la eSIM, varios usuarios en redes sociales manifestan que la operadora Claro ya tiene habilitado el servicio de eSIM para la República Dominicana.

eSim activo y funcional aca en RD via GoogleFi pic.twitter.com/q0UDZS81RT — LDOR📿 (@LuiisDaniel21) September 9, 2022

Al respecto, Claro no ha emitido una información al respecto. Y el sitio web de Apple que reúne a todas las operadoras por países que ofrecen el servicio de eSIM no tiene a República Dominicana entre sus opciones. No obstante, varios especialistas en tecnología afirman que Apple podría crear versiones con la bandeja de SIM para varios países de Latinoamérica. En efecto, habrá que esperar.