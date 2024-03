Instagram y Facebook vuelven a su funcionamiento tras caída mundial

Todas las plataformas de Meta (Instagram, Facebook y Threads) han vuelto a su funcionamiento regular tras una caída a nivel mundial este 05 de marzo.

Facebook, Instagram y otras plataformas de redes sociales propiedad de Meta se vieron afectadas por una caída generalizada este martes por la mañana.

El portavoz de Meta, Andy Stone, confirmó los problemas en una publicación en X. «Somos conscientes de que la gente está teniendo problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando en esto ahora».

We’re aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.