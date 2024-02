Santo Domingo.- Samsung Electronics Co., Ltd. anunció hoy la disponibilidad de las funciones Galaxy AI en más dispositivos Galaxy a través de una nueva actualización One UI 6.1 diseñada para promover la democratización de la IA móvil.

La actualización estará disponible en las series Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 y Tab S9, y comenzará a implementarse a partir de finales de marzo. Alineándose con la serie Galaxy S24 lanzada recientemente, esta actualización eleva el estándar de la experiencia de IA móvil de los usuarios a través de un enfoque híbrido que combina IA en el dispositivo y basada en la nube.

«Nuestro objetivo con Galaxy AI no es solo ser pioneros en una nueva era de IA móvil, sino también empoderar a los usuarios haciendo que la IA sea más accesible», dijo TM Roh, Presidente y Director de Mobile eXperience Business de Samsung Electronics.

«Este es solo el comienzo de Galaxy AI, ya que planeamos llevar la experiencia a más de 100 millones de usuarios de Galaxy en el año 2024 y continuar innovando formas de aprovechar las posibilidades ilimitadas de la AI móvil».

Comunicación que trasciende barreras

Incluso más usuarios de Galaxy ahora podrán aprovechar las funciones Galaxy AI que mejoran la comunicación disponible en los modelos compatibles con AI. Las características incluyen la capacidad de ajustar el tono del mensaje y traducir mensajes en 13 idiomas diferentes usando Asistente de escritura.

Los usuarios de Galaxy pueden experimentar el poder de las interacciones en tiempo real a través de Traducción simultánea, que proporciona traducciones de voz y texto para llamadas telefónicas.

Con Intérprete, los usuarios también pueden entablar conversaciones espontáneas con los lugareños mientras viajan, ya que la función de pantalla dividida genera traducciones de texto para conversaciones en vivo.