Elon Musk anunció este viernes el nombre de la mujer que lo sucederá como CEO de Twitter: Linda Yaccarino.

Musk dijo que el enfoque de Yaccarino estaría principalmente en las operaciones comerciales. Mientras que él se mantendrá en el diseño de productos y la nueva tecnología. “Espero trabajar con Linda Yaccarino para transformar esta plataforma en X, la aplicación de todo» , escribió en un tweet el viernes (12 de mayo), refiriéndose a sus recientes movimientos para convertir la plataforma de redes sociales en una súper aplicación.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky