Oportunidades para cerrar la brecha en la educación virtual

La brecha en la educación digital. El mundo entró en una nueva era digital en 2019, en gran medida por los acontecimientos antes, durante y después de la pandemia. Con esta transformación la educación tuvo que empezar a adaptarse a nuevas dinámicas para así lograr los objetivos institucionales. Hoy, después de dos años, la pregunta es ¿se ha implementado de manera adecuada la educación virtual? O, ¿qué nos falta para llegar al punto ideal de esta metodología de educación?

Brecha en la educación virtual

Según cifras de The Research Institute of America, el aprendizaje en línea puede ayudar a los estudiantes a retener entre un 25 % y un 60 % más de información. Asimismo, con los avances en el E-learning, hoy sabemos que mejora el rendimiento de los colaboradores en un 15-25 %. (Fuente: American Heart Association). Sin embargo, incluso con todo a favor, el resultado académico conseguido hasta ahora no es bueno, ya que según datos de ThinkImpact, con la implementación del E-learning, se ha llegado a un incremento del 30 % de calificaciones bajas, lo que denota la importancia de identificar cuáles son los errores y posibles soluciones para sacar el mayor provecho de la educación online.

Entendiendo el problema de la brecha en la educación virtual, aquí soluciones innovadoras

El equipo directivo de la BIU – Broward International University, dio a conocer las soluciones que desde esta institución se proponen para cerrar estas brechas educativas:

Primera oportunidad

Las metodologías de aprendizaje en línea y la metodología OnSite learning (En aulas) no se deben abordar de la misma manera.

Al ser metodologías de aprendizaje tan distintas, es muy importante hacer esta distinción desde la concepción misma del programa, el plan de estudios y la forma en que se entrega el conocimiento hacia los estudiantes. Según, el doctor José Luis Córica, PhD. decano de la Escuela de Educación de BIU – Broward International University: “Desde la definición del plan de estudios hasta la interacción humana, las cosas deben ser diferentes y es muy importante entender que online no significa «hazlo tú mismo», ya que el tiempo de atención no es el mismo, por lo que la dinámica del aprendizaje debe ser diferente, debe diseñarse para que cada alumno pueda organizarse y pueda aprender haciendo, esto es imprescindible”.

Segunda oportunidad

La tecnología en el aprendizaje online no es una solución, es solo una herramienta.

El profesorado necesita más desarrollo, aprendizaje y formación en cómo implementar correctamente la modalidad online. Esto porque solo capacitarse en el uso de herramientas tecnológicas no es suficiente para que los docentes logren procesos de aprendizaje exitosos en sus alumnos. Es necesario, ofrecer el equilibrio correcto y los puentes de aprendizaje entre la metodología y la tecnología. Con ello se logra establecer un camino más robusto y seguro hacia la buena implementación del aprendizaje online.

Tercera oportunidad

Puede haber resistencia de los cargos directivos que deben asumir el liderazgo en la educación desde un proceso de transformación.

Ferran Calatayud, director BIU University, indica que: “Es importante entender que cada institución tiene su singularidad. Esta necesita una planificación y formación adecuada. No existe una solución única para todas. Es importante que desde los cargos directivos hasta el profesorado, tengan una adecuada preparación, planificación, liderazgo y gestión del proyecto educativo virtual. Pero es posible empezar con un 30 % del profesorado motivado, bien formado y que acepte el reto. Así podemos llegar alcanzar el 100 % de la transformación digital educativa».

La BIU – Broward International University por varios años, y como parte de Planeta Formación y Universidades, ha liderado procesos de transformación digital desde sus aulas virtuales, hoy en día incluso ya cuentan con un Máster en Ciencias de la Educación Virtual, un programa que se centra en la Metodología Online, donde a través de este se definen todos los elementos de la Cadena de Valor de la Educación Online, se enfoca la sincronía y asincronía para aprovechar profundamente todo el aprendizaje que se conceptualiza desde una construcción personal, todo esto bajo una metodología de aprendizaje basada en el Learning by Doing o Aprender Haciendo.

Aún queda mucho camino por recorrer, pero es importante tener un precedente y un punto de partida para cada vez más acercar la educación virtual y devolver la garantía de accesibilidad a la educación.