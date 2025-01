ESCUCHA ESTA NOTICIA

En un mundo cada vez más interconectado, la tecnología juega un papel crucial en impulsar la transformación social y empoderar a las comunidades. En Samsung, nuestra misión es desarrollar soluciones que no solo atiendan las necesidades actuales, sino que también anticipen los desafíos del futuro.

Con más de cinco décadas de innovación, seguimos comprometidos a crear productos que mejoren la productividad, respeten la privacidad y promuevan la sostenibilidad.

Estamos en un momento de grandes expectativas en torno a la inteligencia artificial (IA). Una investigación independiente, encargada por Samsung, revela que los usuarios frecuentes de IA en dispositivos móviles tienen 1,6 veces más probabilidades de reportar alta calidad de vida en comparación con los usuarios ocasionales, un aumento significativo del 15% en solo seis meses.

Esta evidencia destaca el potencial transformador de la tecnología cuando está diseñada para ser intuitiva y centrada en el usuario.

El año pasado, presentamos la serie Galaxy S24, marcando el inicio de una nueva era con dispositivos impulsados por IA. Hoy, llevamos esta visión más lejos con la serie Galaxy S25, que incorpora el concepto de un “compañero de IA” una tecnología que no solo comprende a los usuarios, sino que también anticipa sus necesidades de manera natural y personalizada.

El concepto de verdadero compañero de IA va más allá de las capacidades tradicionales de un smartphone. Representa un cambio transformador en el que el dispositivo se convierte en un socio proactivo en la vida diaria, capaz de comprender, aprender y adaptarse a las preferencias y rutinas individuales.

A diferencia de las integraciones convencionales de IA, el agente de IA del Galaxy S25 funciona como un sistema profundamente integrado que evoluciona junto con el usuario, ofreciendo conocimientos personalizados, interacciones fluidas y apoyo significativo.

Un diferenciador clave de la serie Galaxy S25 es su IA con características humanizadas (Human-like AI), un concepto que eleva la experiencia del usuario a niveles sin precedentes. Esta tecnología permite que el dispositivo responda, se comunique e interactúe de una manera que se siente natural e intuitiva, reflejando comportamientos humanos e inteligencia emocional. Al hacerlo, el Galaxy S25 se convierte en más que una herramienta es un compañero capaz de construir confianza y fomentar conexiones más profundas con sus usuarios.

Por esta razón, la nueva serie representa un hito en la integración multimodal de IA, ofreciendo interacciones que combinan de manera fluida texto, voz, imágenes e incluso gestos para transformar la manera en que nos conectamos con el mundo. Esto no es solo un smartphone, sino también un agente inteligente capaz de ejecutar tareas complejas y simplificar las actividades diarias.

Funciones como Now Brief y Now Bar analizan los patrones de uso para sugerir acciones relevantes y notificaciones personalizadas. Con Gemini Live, el dispositivo realiza tareas complejas de manera intuitiva y segura, manteniendo los datos protegidos a través del Personal Data Engine. Juntos, estas funciones permiten desde la planificación automática del día hasta rutinas personalizadas que ahorran tiempo y aumentan la productividad.

Además de simplificar las rutinas, la serie Galaxy S25 introduce un cambio profundo en cómo la tecnología se integra en nuestras vidas. Imagine recibir conocimientos y sugerencias personalizadas y accionables basadas en sus hábitos para hacer que su día sea más fluido de principio a fin. O, cuando se despierta, recibir un resumen personalizado de cómo fue su sueño la noche anterior y recordatorios importantes para el día todo sin necesidad de preguntar.

Samsung está democratizando los beneficios de la IA móvil para todos con Galaxy AI, mejorando la comunicación, la productividad, la creatividad y el seguimiento de la salud, disponible en 20 idiomas hasta la fecha, incluidos portugués y español, reafirmando nuestro compromiso con América Latina. Al adaptar tecnologías de vanguardia a las necesidades locales, buscamos conectar diversas comunidades a través de soluciones que mejoren sus vidas diarias.

La serie Galaxy S25 está diseñada para integrarse perfectamente en todos los aspectos de la vida diaria, empoderando a los usuarios para lograr más con menos esfuerzo. Con ella, estamos abriendo un nuevo capítulo en la historia de la tecnología, donde las interacciones entre usuarios y dispositivos son más intuitivas, contextuales y personalizadas.

Esto es más que un avance tecnológico; es un paso hacia un futuro donde la inteligencia artificial se convierte en una extensión del potencial humano. Los invito a explorar este futuro con nosotros.