Email it

El tercer día del Latin Music Tour fue intenso. Después del mediodía una carpa en la playa acogió entre otros a Jandy Ventura y el Legado en una encendida entrega, que no podía ser menos, donde con la dirección musical de Henry Jiménez, se escucharon de nuevo temas de el inolvidable Johnny Ventura ante un público variopinto que coreó y bailó hasta que Jandy bajó al público formar un trencillo de personas con los cuales despidió su presentación.

Una nota discordante para los Dj participantes y los exponentes urbanos: allí donde hay niños y adolescentes, por ley -óigase bien, por ley- están obligados a obviar esas zonas de sus temas donde se dicen malas palabras o de manera explícita se trata de sexo, drogas, violencia, u otros que puedan herir susceptibilidades.

El Mayor en tarima (fotos: Alfonso Quiñones)

El Mayor interpretó Prendí, luego decía “Yo tengo un Mercedes blanco y la funda en el banco”; La curiosidad mató al ratón; Pa qué tú me saludas, Échenme agua bendita, Galapin, que ya sabemos lo que significa, y que debió obviar por tratarse de que estaba cantando al menos ante seis niños y otros menores que le escuchaban a menos de cuatro metros. También hizo Dame banda; Dubai Zubi, Tititi y Rulai.

La última fue Miriam Cruz, cuya presentación lamentablemente no pudimos cubrir.

En la noche, volvieron los problemas con el audio en el Latin Music Tour. Al fin, pasadas las 10:30 de la noche abrió Luis Galvez, un salsero dominicano radicado en Nueva York, a quien le fue excelentemente, gracias a su encomiable calidad vocal y al repertorio que incluyó las versionesnYo quería, Buscando tus besos, Cuando estés con él y No le temas a él. Fue bien despedido por los presentes.

Después le tocó el turno a José Alberto El Canario quien en más de una ocasión recordó su próximo espectáculo de celebración de aniversario de vida artística en el Teatro Nacional. El Canario demostró un punto de madurez artística de altos kilates, al interpretar Bailemos otra vez; Fotos y recuerdos; Vas a venir conmigo; Desesperado; Hoy quiero confesar; Mis amores y Discúlpeme señora, así como Sueño contigo.

El Canario abre los brazos (Foto: Alfonso Quiñones)

A las 12:25 subió el Grupo Niche cantando La negra no quiere; Nuestro sueño; Una aventura; Hagamos lo que diga el corazón; No llores más; Pajaritos en el aire; luego uno de los cantantes agradeció el cariño que siempre República Dominicana le ha manifestado al Grupo Niche, siguieron cantando Algo que se quede para siempre; Tú no sabes querer; Estoy pensando; Un día después y Cali pachanguero, tras una hora de concierto.

Grupo Niche (Foto: Alfonso Quiñones)

Tony Vega fue el último en subir a la tarima del Salón Filmore (Fotos. Alfonso Quiñones)

El puertorriqueño Tony Vega tiene también calado en el público dominicano. Cantó: Esa mujer; Ella es; La carnada (de Braulio); realizó un pequeño homenaje al maestro Willy del Rosario. Enseguida de la cubana Xiomara Alfaro interpretó Haremos el amor. Siguió con Uno mismo y cerró la noche con Aparentemente.

Fue la noche más coherente y donde mayores problemas se dieron con el sonido. Así mismo, demostró madurez musical absoluta en los artistas José Alberto El Canario, Grupo Niche y Tony Vega.