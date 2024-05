ESCUCHA ESTA NOTICIA

Aunque Alejandra Marisa Rodríguez no alcanzó el primer puesto, recibió el premio a la ‘Mejor cara’.

Agencias.- La abogada y periodista Alejandra Marisa Rodríguez, de 60 años, logró cumplir este sábado su anhelado sueño de participar en el concurso de Miss Universo Argentina como una de las concursantes de mayor edad. Y, aunque no alcanzó el primer puesto, quedó entre las 15 primeras concursantes y tuvo la satisfacción de obtener el premio a la ‘Mejor cara’.

Un total de 28 finalistas compitieron en la edición de este año de Miss Universo Argentina, que eliminó el límite de edad de 28 años, mostrando un enfoque más inclusivo al permitir la participación de mujeres de mayor edad, así como de concursantes casadas o con hijos, que anteriormente no tenían cabida en el certamen. Con las nuevas normas en vigor, Rodríguez se coronó como Miss Universo Buenos Aires, lo que le abrió las puertas para competir en el certamen nacional.

«Lo sucedido me ha hecho ver que se ha abierto una nueva oportunidad para muchas personas que quizás enfrentaban desafíos», expresó Rodríguez a The Associated Press entre bastidores con su vestido rojo.

Este año, los jueces eligieron a Magalí Benejam, una actriz y modelo de Córdoba de 29 años que lució un bikini azul y unos altísimos tacones de aguja. «Estoy muy emocionada y agradecida de estar aquí, porque la competición no fue fácil», declaró Benejam a AP. La joven representará a Argentina en la competición mundial que se celebrará en Ciudad de México en noviembre.

Cabe señalar que la nueva reina de belleza es toda una ‘influencer’ en las redes sociales que suma casi 20.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram*.