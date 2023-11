Hilton nombrada la mejor empresa para trabajar en el mundo en 2023

Por primera vez en su historia, Hilton fue nombrada la mejor empresa para trabajar en el mundo, ocupando el puesto número 1 en la lista mundial de los Mejores Lugares para Trabajar de la revista Fortune y Great Place to Work. Este reconocimiento es la culminación de haber sido reconocida en la lista de los “Mejores Lugares en el Mundo” en ocho ocasiones consecutivas y también representa la primera vez que una empresa en el rubro de la hospitalidad se destaca con el honor más alto en este programa de nivel mundial.

En el Caribe y América Latina, Hilton se destacó como la mejor empresa para trabajar en Argentina, Perú, Uruguay y República Dominicana y el Caribe, ocupando el puesto No. 1 en cada país en 2023. Además, estuvo entre los mejores 10 lugares para trabajar en varias listas de Great Place to Work en América Latina, ocupando el puesto #3 en la lista regional, el #4 en Brasil y el #8 en Colombia. En estas listas Hilton también se destacó recibiendo el más alto rango para una compañía de hospitalidad.

El objetivo de Hilton

Desde la primera vez que Hilton logró ingresar en la lista mundial en 2016, la compañía se ha enfocado firmemente en continuar construyendo una cultura sólida que se distingue por ser un lugar para trabajar inclusivo, ofrecer oportunidades de crecimiento sólidas, ser conducida por el propósito, y proveer apoyo a sus 460.000 miembros de equipo alrededor del mundo con el fin de empoderarlos a que prosperen cada día.

“En Hilton, nuestros 460.000 miembros de equipo alrededor del mundo están unidos por un propósito común: llenar la tierra con la luz y la calidez de la hospitalidad. Ese propósito se construyó hace más de 100 años cuando Conrad Hilton decidió cambiar el mundo a través de los viajes. El fundó esta compañía y la basó en la noble premisa que Hilton podía ser una fuerza para avanzar el bien en el mundo y famosamente nos impulsó a pensar en grande, actuar en grande y soñar en grande”, dijo Chris Nassetta, presidente y CEO de Hilton.

“El reconocimiento que recibimos hoy por parte de Great Place to Work y la revista Fortune es la validación que nuestros miembros de equipo son las personas que él se imaginó en su brillante visión para el futuro. Es la dedicación de los miembros de equipo, su hospitalidad y su pasión por crear estadías lo que ha convertido a Hilton en el lugar No. 1 para trabajar en el mundo”.

Una cultura

Hilton está dedicada a crear una cultura inclusiva que apoya a sus miembros de equipo en cada etapa de su recorrido personal y profesional y que los empodera a ser auténticos y traer lo mejor de sí mismos al trabajo.

La empresa de hospitalidad provee beneficios de clase mundial a todos los miembros de su equipo, incluyendo aquellos que trabajan por hora o por salario, que comprenden licencias expandidas para maternidad y paternidad, asistencia en procesos de adopción y emocionantes beneficios para viajar a través de su programa de viajes para colaboradores Go Hilton.

Hilton junto con Hilton Global Foundation también anunciaron hoy que lanzaran Hilton Cares, un programa que proveerá $500,000 en becas y asistencia financiera para miembros de su equipo y miembros de la comunidad que comparten su pasión en construir carreras en el rubro de hospitalidad. El proceso para aplicar estará disponible a principios de 2024.

La experiencia de trabajo, para Hilton

Hilton constantemente busca nuevas maneras de aumentar la flexibilidad en sus propiedades y oficinas corporativas y está comprometido a proveer una propuesta de valor que ofrece un ecosistema flexible de ofertas que les permiten a los miembros del equipo a sentirse apoyados.

“En Hilton, estamos creando una experiencia completamente humana en el trabajo, donde los miembros de nuestro equipo se sienten vistos, saben que son bienvenidos, y forman parte de algo más grande que sí mismos”, dijo Laura Fuentes, directora ejecutiva de recursos humanos, Hilton. “El reconocimiento de hoy reafirma que los empleados están buscando una cultura en su lugar de trabajo que les permite realizar todo su potencial”.

«Nos sentimos honrados de ser nombrados la mejor empresa para trabajar en el mundo, un reconocimiento impulsado por el esfuerzo de nuestros equipos globalmente y en el Caribe y América Latina. Refleja nuestro compromiso en crear un lugar que valora la inclusión, el bienestar, el crecimiento, y el propósito alrededor del mundo”, expresó Ayesha Williams, vicepresidente de recursos humanos para el Caribe y América Latina de Hilton. “Estoy increíblemente orgullosa de los 24,100 miembros de nuestro equipo en la región, que son el corazón de nuestra hospitalidad e hicieron posible este hito gracias a su compromiso de cumplir con la visión de nuestro fundador”.

Cuatro pilares apoyando un gran lugar para trabajar

A medida que construye una experiencia completamente humana en el trabajo, Hilton se enfoca en un marco de trabajo basado en cuatro pilares que incluyen inclusión, bienestar, crecimiento y propósito:

Inclusión

Con un firme enfoque en construir una cultura inclusiva, Hilton está comprometido con tener una fuerza de trabajo equitativa y acogedora que representa una amplia gama de culturas y diversos orígenes y puntos de vista que representan a los huéspedes y las comunidades que atiende. Fair360 le dio la bienvenida a Hilton a su Salón de Fama en 2022, después de haber ocupado el primer lugar en su lista de «Las Mejores 50 Compañías en la Lista de Diversidad» en 2021.

Además, Hilton fue la única compañía en el rubro de hospitalidad nombrada en la lista de “Las Mejores Compañías para Ejecutivos Latinos” en 2022 y se destacó entre las 10 mejores. Esta lista mide la contratación, promoción y retención de Latinos en una empresa y los empleados en puestos administrativos y en el 10 por ciento en los puestos con los sueldos más altos.

Bienestar

Como parte de su plataforma Thrive at Hilton (prospera en Hilton), Hilton es proactivo y apoya a sus miembros de equipo a no solo cuidarse a sí mismos sino también a sus seres queridos. En 2022, lanzó su iniciativa líder en la industria Care for All (Cuidado para Todos), una plataforma robusta de herramientas y recursos para apoyar cualquier necesidad de bienestar mental o cuidado general que los miembros de equipo puedan tener.

Crecimiento

Hilton se enorgullece en proveer oportunidades en las cuales los miembros de equipo vienen por un trabajo, pero permanecen por una carrera. Las oportunidades educativas incluyen cursos complementarios a través de Hilton University, mejora de habilidades y competencias para líderesde equipos y programas de liderazgo y de desarrollo.

Propósito

Por más de cien años, los miembros de su equipo han ayudado a convertir en realidad la visión fundadora de Conrad Hilton que está basada en difundir la luz y calidez de la hospitalidad a través del mundo. Hasta en las épocas más desafiantes, como lo fue la pandemia COVID-19, los miembros de equipo de Hilton nunca perdieron de vista ese propósito y encontraron maneras de usar sus talentos diversos para brindar experiencias excepcionales a sus huéspedes, generar un impacto positivo en sus comunidades y ayudar a dar vida a momentos de felicidad y bondad a través de los viajes.

¿Qué es Great Place to Work?

Para determinar los Mejores Lugares para Trabajar en el Mundo, Great Place to Work invita a compañías a participar en un modelo rigoroso y basado en datos que cuantifica la experiencia de los empleados. El proceso incluye solicitar retroalimentación de empleados a través de encuestas, recopilando datos sobre la cultura de la compañía y su fuerza de trabajo y logrando estatus de certificación. A partir de ahí, las compañías tienen que identificarse como empleadores globales sobresalientes en al menos cinco listas de Best Workplaces™ (Mejores Lugares para Trabajar) en Asia, Europa, América Latina, África, Norte América, o Australia en 2022 o 2023.

Este reconocimiento es el resultado de retroalimentación positiva directa de los miembros de equipo en una fuerza de trabajo de más de 460.000 personas en 124 países y territorios. Además de tener el honor de ser el Mejor Lugar para Trabajar en el Mundo, durante este año, Hilton fue el Mejor Lugar para Trabajar para Mujeres en Estados Unidos y tuvo el honor de ser el Lugar No. 1 Para Trabajar en diversos países, incluyendo Argentina, Austria, China, Francia, India, Italia, Perú, Portugal, República Dominicana, Suiza y Uruguay. En total, Hilton tiene el reconocimiento de más de 450 listas de Great Place to Work desde 2016. Lea más acerca de la Metodología de Great Place to Work aquí.

Para más información sobre los extensivos beneficios para miembros de equipo en Hilton, su galardonada cultura de trabajo y la variedad de puestos disponibles visite jobs.hilton.com.