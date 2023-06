Yailin se muestra junto a Tekashi recibiendo regalos y anuncia tema juntos

Email it

Yailin la Más Viral anunció que próximamente lanzará una canción con Tekashi. Además, adelantó que lanzarán juntos un live en Instagram este viernes 16 de junio.

Pero lo que más llamó la atención del anuncio de la dominicana es que lo hizo a través de un video que publicó en su cuenta oficial en Instagram donde, en un ambiente íntimo, recibe varios regalos del exponente urbano estadounidense.

«Estoy muy agradecido de trabajar contigo. De tener una oportunidad» le dice Tekashi a Yailin en el video para luego proceder a abrir los regalos.

Muchos seguidores de Yailin celebraron el encuentro y, como es de esperarse, refirieron al ex de la dominicana, el boricua Anuel AA. en sus comentarios. Recordemos que, desde hace varias semanas, fuentes y medios del entretenimiento hablan de una posible relación entre Yailin y Tekashi. Un hecho que la dominicana descartó en el marco de los pasados premios Heat (aunque no dijo directamente que no estaba con el estadounidense, sino que simplemente está soltera).

Los regalos de Tekashi a Yailin

Medios internacionales como El gordo y la flaca incluso difundieron que Yailin y Tekashi tuvieron un acercamiento en Cap Cana. Asimismo, que el estadounidense salió a recorrer Punta Cana en un vehículo propiedad de la dominicana.

«ME ENCANTAN LOS FINALES FELICES, eso de que las mujeres se tienen que echar a morir por un tipo que no vale ni mierrr… ya pasó de moda eso es despegando uno y aterrizando otro», «ANUEL VA A DURAR DÍAS SIN DORMIR», «Deja tu mareo @6ix9ine que esa cartera se la regalaste junto con la yipeta», «Nunca te cambian por algo mejor te cambian por algo más rico» fueron algunos de los comentarios.