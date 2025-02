Santo Domingo, El presidente Luis Abinader, entregó este domingo 1mil 100 certificados de títulos de 2,362 que contempla el proyecto para beneficiar a igual número de familias en este sector de Savica, en el municipio de Los Alcarrizos.

Llamó a los beneficiarios a cuidar sus títulos porque desde el momento en que les fueron entregadas, sus propiedades triplicaron el valor.

«Pero, además, ustedes podrán hacer una segunda planta para su familia, para rentarla o para poner un negocito en la parte delantera, porque ya ustedes entran en la parte de la formalización de la economía», expresó.

El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez Peña, indicó que estos trabajos ahorran a los beneficiarios un total de RD$188,960,000.00.

“Hoy es un día de alegría, justicia y esperanza para cientos de familias en este sector de Savica, de aquí de este municipio de Los Alcarrizos porque estamos aquí para entregarles 2,362 títulos de propiedad”, indicó, Méndez Peña.

La Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, conjuntamente con Bienes Nacionales, trabajaron en el ámbito de las Parcelas No. 52, Distrito Catastral No. 31, y 2-C del Distrito Catastral No. 12, un área geográfica de 488,651.70 metros cuadrados.

A su vez, el titular de la UTECT recordó que en el municipio de Los Alcarrizos se encuentran desarrollando otros proyectos de titulación en los sectores de Santa Rosa y Pueblo Nuevo los cuales impactaran de manera directa a más de 6,200 familias, los cuales estaremos entregando en este mismo año.

Además, el funcionario resaltó el firme compromiso del Presidente Luis Abinader, quien ha hecho de la titulación de terrenos una prioridad nacional, garantizando que cada familia dominicana pueda tener acceso a su título de propiedad.

El director ejecutivo de la Utect, agradeció a las instituciones vinculadas al proceso de titulación a nivel nacional, A la Dirección General de Bienes Nacionales, Jurisdicción Inmobiliaria y al equipo de colaboradores de la institución.