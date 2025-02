Danilo dice que “Con el PLD se vivía mejor

El ex presidente Danilo Medina, Presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ratificó la apreciación de la población sobre la situación económica de República Dominicana, afirmando que la misma “es difícil y complicada”

En ese orden y para responder preguntas periodísticas el líder peledeista dijo sobre la situación del sector eléctrico, con prolongadas tandas de apagones y facturas por las nubes, dijo que más que aceptar que los apagones son insufribles, como afirmara el Presidente Abinader, lo que se debe hacer es solucionar dicho problema.

Danilo Medina dio las gracias públicas a centenares de personas y comentaristas que se han excusado por críticas anteriores a su gestión significando que no sabían. “Muchas Gracias”, les dijo, reiterando lo dicho en las palabras de cierre de la asamblea celebrada este domingo en Higüey, La Altagracia. Que “Con el PLD se vivía mejor”

Las declaraciones del Presidente del PLD a la representación de los medios de comunicación en Higüey se realizaron al concluir una masiva asamblea de dirigentes peledeistas, que concentró en el amplio salón de actos del Club Salvaleón de Higüey representaciones de los distritos municipales y municipios de la provincia La Altagracia.

Presidentes de Comités de base e Intermedios, representantes de las direcciones de demarcaciones llenaron el salón para escuchar las orientaciones a cargo del Presidente del PLD y el Secretario General Johnny Pujols, cumpliendo las directrices del Comité Político.

“Esta es la asamblea más grande a la que he asistido aquí, en Higüey. Yo tengo décadas viniendo a resolver situaciones del Partido y esta es la asamblea más grande que he visto en Higüey”, manifestó Medina a los comunicadores

La asamblea abrió pronunciando el lema del PLD, “Servir al Partido para Servir al Pueblo”, continuó con la invocación a Dios cargo de Baldomero Jiménez y las palabras de bienvenida pronunciadas por Maireni Castillo, Presidente provincial.

Castillo dijo que la provincia La Altagracia muestra desesperación por lo decepcionante de la gestión de Gobierno del PRM en la que se ha retrocedido en los logros alcanzados en el Gobierno del Presidente Danilo Medina. Aprovechó el escenario para proclamar temprano a su compañero en la dirección provincial, Manolito Ramírez, Alcalde de Verón, como próximo candidato a senador del PLD.

Manolito Ramírez, quien prosiguió en el curso de la asamblea agradeciendo la deferencia de su compañero de organismo y el gran aplauso que le brindaron los miles de dirigentes que participaron del encuentro.

En su palabra el alcalde de Verón se hizo eco del clamor de los altagracianos para que vuelva a gobernar el PLD en cuya gestión se tenía control sobre el costo de la vida, se mantenía la estabilidad de la moneda y desaparecieron los apagones, que ahora resurgieron con alta factura por un consumo eléctrico inexistente.

El Secretario General Johnny Pujols en las palabras que pronunció en el encuentro resaltó el avance logrado por el Partido de la Liberación Dominicana luego de la celebración de su Congreso, tanto en aspecto organizativo como institucional.

“Pero no hay éxito sin unidad. Y la unidad no es decir que estamos juntos; es trabajar juntos. Es un proyecto que se construye cada día, con respeto, diálogo y compromiso. No es uniformidad, es propósito común. Aquí no hay espacio para nada más, porque el PLD es más grande y está mejor posicionado en el corazón y la memoria del pueblo que cualquiera de nosotros. Si caminamos unidos, venceremos”, llamó a todo el Partido de la Liberación Dominicana.