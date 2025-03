Friusa vigilada “por los cuatro costados” ante marcha nacionalista del 30 de marzo

Desde este jueves, el Ejército de la República Dominicana ha intensificado su presencia en El Hoyo de Friusa, en la provincia La Altagracia, tras el anuncio de una marcha nacionalista programada para el domingo 30 de marzo.

El evento, convocado por la Antigua Orden Dominicana, busca manifestarse contra la presencia irregular de inmigrantes haitianos en la zona.

El despliegue de seguridad incluye efectivos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Policía Turística (POLITUR) y la Comisión Militar y Policial (COMIPOL), quienes patrullan constantemente las calles y puntos estratégicos del sector.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, aseguró que el operativo tiene como objetivo mantener el orden y prevenir cualquier alteración del orden público durante la marcha.

“Vamos a garantizar que esa actividad transcurra dentro del marco de la paz y la tranquilidad. Todo está coordinado para evitar cualquier tipo de problema”, afirmó el ministro.

Según las autoridades, más de 100 efectivos han sido asignados a la vigilancia de Friusa, con la posibilidad de extender el operativo de manera indefinida.

El llamado a la marcha ha generado debate entre los residentes y comerciantes de Friusa. Mientras algunos consideran que la inseguridad en la zona ha aumentado debido a la migración irregular, otros aseguran que se trata de un sector seguro y comercialmente activo.

“Yo siempre me he sentido seguro aquí. De hecho, me siento más seguro en Friusa que en otras zonas del país”, expresó River Mercedes, residente del barrio desde hace 13 años.