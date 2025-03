Friusa. Nacionales haitianos que residen en Friusa de Bávaro advierten que no están dispuestos a tolerar atropellos de parte de los grupos que se movilizarán el próximo domingo en contra de la presencia de los citados extranjeros, que residen en esa comunidad de la provincia La Altagracia.



Los miles de haitianos que residen en Friusa continúan con su rutina diaria, desplazándose en grandes cantidades hacia sus lugares de trabajo. Autobuses con asientos para hasta 78 pasajeros son el medio de transporte más usual para los extranjeros, aunque incluso jeepetas salen repletas de haitianos en las afueras de Friusa, constató CDN durante un recorrido.



Están conscientes de que la zona será el punto de partida para la marcha de este 30 de marzo, pero advierten que no tolerarán excesos.



El estatus migratorio de los haitianos es uno de los principales argumentos para la manifestación y es que, según confiesan los propios extranjeros, hay muchos que no tienen documentación consigo.



El tema de Friusa y su alegado desborde de inmigrantes haitianos generan un choque de opiniones entre dominicanos que se pronuncian a favor y en contra de la anunciada marcha.



Las calles atestiguan la presencia mayoritaria de haitianos que se dedican a distintas actividades comerciales o son parte esencial de la mano de obra para los sectores de la producción nacional que allí operan.



Desde la construcción hasta el comercio de ropa nueva y usada, en todo cuanto hay en Friusa interviene de forma protagónica, la inmigración haitiana y es precisamente esta realidad la que ha llevado a defensores de la dominicanidad a alertar sobre el supuesto peligro de que los nacionales del vecino país se sientan dueños del citado territorio.