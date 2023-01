Mi dueño se llama Benito dice que él es el Conejo Malo. Lo jura. Aunque a veces se pone más triste que un pingüino abandonado. No sé por qué.



Él hace lo que le da la gana. Lo dijo en una de esas cosas que él llama canción. Que yo dudo que lo sean porque ¡nunca he oído a nadie cantar peor que él! Parece que se tragó un micrófono.



Siempre anda comiéndose el mundo. Antes no era así. El hijo de Tito y de Lizaurie era un chico bueno que cantaba en la iglesia, dicen.



Hace como tres días le arrebató el celular a una joven que quería hacerse un selfie con él, y lo tiró al agua. ¡Porque le dio la gana! Él es así, se molesta por nada desde que es famoso.



Benito escribió con mis propias letras: “La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo a conocerme, siempre recibirá mi atención y mi respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara, lo consideraré como lo que es, una falta de respeto, y así mismo lo trataré yo”.



Imagino cuánto habrá decepcionado a esa muchacha que se acercó con su celular… Pero eso a él parece no importarle. Cree que la fama es para siempre y que siempre va a estar allá arriba.



Benito cree que él está por encima de lo humano y lo divino.



Farruko ha comprendido muy bien esto de la fama: “Ahora que toy de afuerita veo la fama haciendo de las suyas con los panas míos. Dios los cuide mano, en mis oraciones los pondré. Unos aborrecíos, otros haciendo lo que sea por no dejarla caer. Ta cabrón mano. No nos damos cuenta dónde tamos metidos, hasta que lo ves de afuera”.



Y también escribió y Benito lo leyó: “El que no te bien agarrao emocional y espiritualmente la sobre aceptación (fama) tuesta, chifla y j… a los artistas. Son seres humanos también y los artistas caemos en ese juego creyendo que esa aceptación es real y pa siempre. Por eso muchos terminan en depre o quitándose la vida, cuando el público le dice fo”.



Pero por favor, no le digan que yo les dije estas cosas. ¡De pronto le da un ataque de belleza, se despeluca y me da una mandá pal mar, que no sirvo para nada más!