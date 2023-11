Mis previsiones para de aquí a 30 ó 40 años no son las mejores. Es más, son apocalípticas. Además de tener un planeta cada vez más fiero, rebelado contra sus habitantes, tendremos una sociedad más ignorante. Carente de referencias.



Desde el pasado mes de abril, la exposición itinerante 75 años de El Caribe, ha estado girando por varias instituciones culturales y educativas. He tenido la oportunidad de ofrecer visitas guiadas y charlas a estudiantes de entre 17 y 23 años de algunas de las mejores universidades del país, tanto en Santiago como en la capital. Estudiantes casi siempre de Comunicaciones, Educación, Literatura, Artes, Historia, Sociología.



La coincidencia en un 99.9% de los casos ha sido de desconocimiento de temas culturales muy generales, básicos. Lo cual indica una ausencia casi total de referencias.



La generación de cristal sabe leer, pero no lee; sabe escribir, pero no escribe; sabe pensar, pero no piensa; sabe reflexionar, pero no reflexiona; en fin, sabe cultivarse, pero no le da la gana de cultivarse. Es una generación con casi cero por ciento de referencias del pasado.



He hecho la misma pregunta, una y otra vez, como quien no quiere la cosa, sin que se vea forzada. ¿Uds. saben quién es Joan Manuel Serrat? Respuesta: No. ¿Saben quién es Joaquín Sabina?. Respuesta: No. ¿Saben quién es Silvio Rodríguez o Pablo Milanes? Respuesta: No. ¿Saben quién es Sonia Silvestre? Respuesta: No. ¿Víctor Víctor? Solo una estudiante de la PUCMM sabía quienes eran todos esos personajes y los había escuchado. Ella escribe poesía, le gusta el cine, la buena música y más Fuera de ella, una había oído mencionar a Víctor Víctor.



La situación es peor de lo que pensamos. Mientras tanto, el 4% de la Educación se pierde en altos salarios a maestros de poca preparación que compran autos cero kilómetro y se dedican a hacer política exigiendo al Gobierno abandonar políticas neoliberales. Y el Ministerio de Cultura, aun cuando contara con el mejor ministro, poco podría hacer sin dinero y sin políticas culturales encaminadas a llevar la cultura a las masas.



El futuro es tan incierto como las lluvias imprevistas. Y será tan demoledor como los muros caídos del paso a desnivel de la 27 con Máximo Gómez.