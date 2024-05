ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.- La cifra de muertes por las fuertes lluvias en el estado brasileño de Rio Grande do Sul ascendió a 24, mientras todavía hay 21 desaparecidos, informó la prensa, que cita a autoridades locales.

En total, 147 ciudades se han visto afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra; y más de 14.500 personas han abandonado sus hogares. El gobernador, Eduardo Leite, decretó el «estado de calamidad pública».

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó este jueves al estado, pero no pudo visitar las zonas afectadas debido a las condiciones meteorológicas. «Como ciudadano, rezaré para que la lluvia no castigue a más personas en Rio Grande do Sul.

Como gobernante, haré todo lo posible para ayudar a los gobiernos municipales y estatales a remediar los daños [que afectan] a miles de familias», destacó.