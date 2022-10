Ganar un premio de poesía siempre es una alegría muy especial para un poeta. Sobre todo si ese reconocimiento es en su país de origen.



Pero cuando el reconocimiento rebasa las fronteras de tu país y viene de un lugar como España, la Madre Patria, el premio adquiere otros ribetes y deja otros nerviosismos.



A Soledad Álvarez le acaban de pasar este año ambas cosas.



El Premio Nacional de Literatura y el Premio de Casa de América (que no el de Casa de las Américas, muy desdibujado en la nada), esa institución cultural situada a pocos metros de la fuente de la Cibeles, en el centro de Madrid.



La voz de Soledad -quien me dijo que está asustada por el premio-, es valiente, directa, fresca, femenina y auténtica.



Voz que también bebió de las voces prístinas de Raúl Rivero, Wichy Nogueras y otros compañeros de estudio en la Universidad de La Habana, donde ella se graduó de Licenciada en Filología. Y cuyas presencias se sienten mucho más en poemas como “Si nacieras llamándote Luis Pérez”.



Suyo también es este poema titulado “Declaración”, de hace algunos años, y donde se sienten ciertos acentos de aquellos años poéticos que se movían entre lo más conversacional con lo intimista, pero sobre todo donde las opresiones políticas se vivían como pan de cada día.



“Juro vivir mi vida

sin treguas

armada hasta la muerte

sin aflicciones ni miserias

con mis culpas y derrotas bien

lavaditas y aireadas vivir

sin torturadores o con ellos

pero sin pie para la traición

sin santos ni sobornos

sin traidores o con ellos

pero sin pie para la traición

vivir amor

aunque me rompa el alma

pasajera de desastres

ventrílocua de lo indecible

contrabandista de valijas rotas

de amores y contramores

aunque me toque la muerte

aunque me claven las uñas

vivir con lentitud o con demencia

con la luz o sus negruras

ahora y después

hasta ganar la batalla”.

Celebro el éxito de Soledad, que es de toda la poesía dominicana.