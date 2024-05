La naturaleza no es un lujo, sino una necesidad del espíritu humano, tan vital como el agua o el buen pan. (Edward Abbey)



En este indicador de felicidad me permito ir al país que tiene el mayor índice: Finlandia. Uno de los indicadores más fuertes asociados con calidad de vida, es la manera en que cuidan y disfrutan de la naturaleza. Se destaca por ser uno de los países con los paisajes más bellos del planeta; cuenta con grandes parques naturales, como el de Nuuksio o el de Koli, el cual contiene zonas completamente vírgenes, señala el informe. Practican el senderismo, la escalada, el trekking o las bicicletas de montaña. Tiene más de 40 Parques Nacionales y una naturaleza preservada y abierta a los ciudadanos. El agua limpia, el aire puro y la naturaleza en su estado más prístino desempeñan un papel significativo en el bienestar y la felicidad de la población finlandesa, al mismo tiempo que fomentan la creatividad.

En el caso de Japón, otro país con resultados altos en el Informe de Felicidad, existe un enfoque especial en conservar espacios acogedores, limpios y ordenados. Hay muchos museos al aire libre; viven en conexión con la naturaleza y promueven la comida saludable y consciente, a lo que atribuyen el “verdadero sentido de la vida”.



Estudios reportan que los niños que han crecido en contacto con la naturaleza tienen menor probabilidad de tener enfermedades mentales. El beneficio es tal que ya se están haciendo experimentos con realidad virtual para aquellas personas que no pueden desplazarse hacia áreas verdes.



Sabido esto, ¿cuántas horas diarias deberíamos buscar ese contacto? Un estudio con 20,000 adultos en el Reino Unido encontró que las personas con al menos dos horas semanales recreativas en la naturaleza durante la semana anterior reportaron una salud y un bienestar significativamente mejor, incluidos adultos mayores y personas con problemas de salud crónicos.



De manera que, dar un paseo por la naturaleza o por espacios verdes e incluso vivir cerca de ellos, no solo es beneficioso para la salud, sino que nos hace más felices.