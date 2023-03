Email it

La población debe comportarse cívicamente en cuanto a uso del agua potable, ahora muy escasa por la sequía. Los ciudadanos voluntariamente no lavar sus carros sería una acción afirmativa clave para fomentar un uso más cabal del agua, como resaltó el director de Acueductos. Pero somos ciudadanía individualista, no dispuesta a sacrificar comodidad particular para aportar al bien colectivo. Ese tipo de iniciativa, cívica, nunca se verá en nuestro país, al menos en escala significativa; nuestra costumbre es dejar todo el hacer al Gobierno. En este caso, las autoridades que obliguen a los lavaderos a temporalmente trabajar con la mínima agua posible. Sin embargo, eso tampoco sucederá.