El presidente Luis Abinader dio el lunes cierto adelanto de lo que será su posición con respecto a Haití y la inmigración indocumentada en la reunión que sostendrá con el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio, que llegará a nuestro país el 5 de febrero. Abinader dijo que no se puede hablar de regularización de migrantes irregulares mientras en Haití no haya autoridad y orden. Ese es tema crucial, pero no el único en la agenda bilateral. Rubio tiene su librito y apuntes de Donald Trump. Esperemos lo que realmente ocurra durante ese encuentro, o lo que luego se dé a conocer mediante declaraciones conjuntas o por separado