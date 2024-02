Los gobiernos locales o municipios o alcaldías son lo que la gente tiene más cerca en materia político-administrativa y eso debería ser suficiente motivación para votación masiva en elecciones municipales: Pero esa lógica aquí no funciona. Esos comicios intermedios no despiertan gran entusiasmo en nuestro país y siempre tienen alta abstención. Algo que no ayuda ahora en ese sentido es que las actuales generaciones jóvenes no tienen la política entre sus principales intereses. Y ni hablar del factor de la escasa calidad general de la oferta electoral. Veremos pues cuántos responden a los llamados a ir a votar este domingo; ojalá calara, finalmente, el mensaje de la importancia de la participación democrática.