El expresidente Donald Trump no tenía supuestamente futuro político tras su derrota en las elecciones de 2020. Se suponía que Ron DeSantis, gobernador de Florida, era su remplazo natural en el Partido Republicano, lo que se cayó. Pero una vez que Trump anunció que buscaría nuevamente la nominación republicana, algunos dudaron que pudiera ser candidato por sus problemas judiciales, incógnita que se despejó también. Trump será el candidato republicano, pese a todo. La Constitución estadounidense no dice que alguien procesado por algún crimen o delito no pueda postularse a la presidencia y tampoco si es condenado. Un condenado pierde el derecho a elegir, pero no a ser elegido. Realidades. l