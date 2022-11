Email it

Los políticos son culpables del desastre del pasado viernes, cuando se evidenció nuevamente el viejo problema de falta de un buen drenaje pluvial en Santo Domingo. La ciudad quedó inundada por lluvia extraordinaria, con secuela de pérdidas materiales y de vidas. No resuelven ese grave problema porque para ellos resulta una inversión invisible, que no puede enseñarse, la entienden electoralmente inútil. Los ciudadanos tenemos también nuestra culpa por la maña de tirar basura en las calles, que termina obstruyendo filtrantes y agrava el problema. Debemos tratar de revisar ese defecto cívico, mientras esperamos que haya un compromiso político para hacer esa multimillonaria inversión, que no sería tarea de un solo período, como dijo el presidente Luis Abinader.