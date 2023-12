Sin que ese fuera obviamente su objetivo, la delegación de legisladores y asambleístas de Estados Unidos que vino al país a pedir al Congreso dominicano que apruebe con las tres causas la reforma al Código Penal, no le ha hecho una buena contribución a las entidades que favorecen la despenalización parcial del aborto. Han sido muchas las críticas que esa misión foránea ha generado, se la ha calificado de presión e injerencia inaceptable, aunque en esto hay mucho de nacionalismo selectivo y trasnochado. Pero claro está que se trata de un tema que ya no admite más demoras y que tendrá que resolverse, a sabiendas de que no toda la sociedad quedará complacida.