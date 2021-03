Descontrol total

La noticia del choque de vehículo de seguridad de la Vicepresidenta y dos motocicletas, con saldo de motoristas muerto y herido, respectivamente, me explicó el prolongado taponamiento en 27 de Febrero-Winston Churchill que padecí el jueves iniciando la tarde, en dirección oeste-este. También me subrayó el acentuado descontrol del tránsito. Ese día, en Luperón- Gustavo Mejía Ricart y Nuñez de Cáceres-Sarasota, estuve a poco de colisionar, con una van en el primer caso y con motociclista en el otro; ambos conductores violadores de luz roja. No había policías de tránsito (notoriamente escasos últimamente), esos alegres infractores se salieron con la suya. Nada nuevo nuestro caos de tránsito, pero está particularmente agudizado actualmente, y consiguiente incremento de accidentes.