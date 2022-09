Diputados que fueron a visitar al ministro de Educación no se sabe con qué fin, no contaban con que el encuentro era grabado en video y dieron una versión falsa del hecho: que Ángel Hernández les había echado de su oficina e irrespetado. Visto gracias a las omnipresentes cámaras de esta era que no fue así, han quedado mal, como mentirosos y prepotentes. A mí no deja de asombrarme como esos aparatos se han erigido en gran auxiliar de la justicia. Este ha sido otro caso, para pesar del que se ha portado mal y su idea es negarlo o dar una versión falsa. Bueno, evite la Cámara Baja dañar más su imagen; no buscar defender lo indefendible. l