Nuestra educación escolar acusa baja calidad, independientemente de privada o pública. Pero que no haya en escuelas privadas pérdida de clases por cualquier cosa, incluyendo el activismo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), como en las públicas, es ventaja para los estudiantes privados. Escuelas privadas y sus alumnos tienen más capacidad para docencia online también, otra prerrogativa sobre los de las públicas; no obstante el mayor atraso educativo nacional ahora debido a la pandemia. El lunes reiniciarán las escuelas públicas tras dos semanas sin profesores por decisión de ADP; bien. Pero ha sido tiempo perdido que rezaga más a estudiantes cuyas familias no pueden pagar educación privada. Una vergüenza: gremio docente que fomenta desigualdad socioeducativa.