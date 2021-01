La actividad mental xndividual nunca cesa y en días de asueto, disfrutando el tiempo libre a nuestras anchas y parecer, alejados de determinadas cuestiones rutinarias que nos significan emociones desagradables, puede no estarse completamente feliz, debido a que, como dice la autora estadounidense Martha Beck, frecuentemente el “peor enemigo” está no lejos sino tan cerca como bajo nuestra piel, pues resulta que el propio individuo llega a ser quien atenta más contra sus propios intereses, inconscientemente. Esto es por insuficiencia de sano amor propio. En el frente de batalla, un enemigo busca vencerte juzgándote mal, enfatizando tus defectos, degradando tu moral, insultándote, etc. Discrimina entonces si eres tú mismo, habitual u ocasionalmente, tu más feroz adversario.