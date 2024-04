La cuota de género en los partidos, ¿una cuestión aplicada como opcional de marketing político o una verdadera conquista femenina de aplicación legal garantizada? La pregunta es pertinente y respuesta también en cuanto a su cumplimiento en periodos de elecciones como el actual. La dirigencia de las organizaciones políticas no acaba de entender que no es un regalo a las mujeres con aspiraciones a puestos de elección popular, sino un mandato de ley, no sujeto a interpretaciones antojadizas o a injustificados olvidos. En otras palabras, algo a tomar en cuenta y cumplir por equidad de género para no tener que hacer arreglos y cambios de candidaturas a última hora.