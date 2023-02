Email it

Generalmente no representa una amenaza para la salud, pero los que padecen acidez saben que puede ser muy dolorosa, mientras cada vez más gente que nunca tiene ese u otros síntomas del reflujo gástrico. Es una epidemia moderna, revelan encuestas de Estados Unidos, y el gasto anual en farmacéuticos no prescriptos para su alivio, US$2.6 billones, lo reconfirma.



Una condición común vinculada al reflujo es la hernia hiatal, pues dificulta la habilidad del esfínter gastroesofágico para impedir el paso del contenido estomacal al esófago, especialmente cuando es grande. Pero tener esa hernia no significa acidez, invariablemente. Como dijimos anteriormente, alimentación y estilo de vida son lo determinante.