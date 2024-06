Después del repudio generalizado a la ley 1-24, que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia, la Presidencia y el Congreso se comprometieron a enmendarla. Pero ha pasado el tiempo (fue promulgada el 15 de enero) y no han hecho nada. Sigue vigente como fue aprobada, con aspectos impugnados como anticonstitucionales. Dada la inacción del Poder Ejecutivo y del Legislativo en ese sentido, tenemos que encomendarnos al Tribunal Constitucional, donde hay más de una decena de recursos de inconstitucionalidad contra la normativa. Sin embargo, no hay plazo estipulado para que esa corte falle al respecto. No tenemos idea de cuándo procederán a resolver eso; seguimos esperando y la repudiada ley sigue vigente. l