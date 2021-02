Como la inflación es tendencia económica normal, existe el concepto “ajuste por inflación”. Hay que ajustar periódicamente los salarios -indexación salarial, que no es lo mismo que aumento salarial, algo que se da generalmente individual, no colectivamente-, para que la subida de precios no se los trague. La indexación está pautada para hacerse cada dos años en nuestro país; toca este año y los trabajadores tenían ya eso en mente. Pero nadie contaba con un panorama tan complicado como el de ahora para fines de indexación salarial: crisis económica, incluyendo decrecimiento, decadencia económica y presiones inflacionarias extraordinarias, producto de una crisis sanitaria y un panorama internacional adverso. Sin crisis económica habitualmente había que “pelearla”, ahora qué será.