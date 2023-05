Millones de actos de humanidad e historias positivas para el crecimiento personal, se han protagonizado en el mundo. El Ser mantiene su esencia. No es cierto que “Todo está perdido” o que “Ya no hay humanidad”.



Ciertamente, los actos reprochables salpican todas sociedades, quienes infringen pertenecen a todas clases de familias. Por demás, estos se riegan como pólvora porque son atractivos para el morbo y otros intereses.



Aun así, somos más los bueno que los no tanto. Por las malas acciones de algunos no podemos dar el mundo por perdido.

“Todos los hombres están hechos del mismo barro, pero no con el mismo molde”

Provervio mexicano.