Recordamos el clamor nacional porque fuera asignado el 4% del PIB a la educación, como lo disponía la ley: el presidente Leonel Fernández no accedió pero sí su sucesor, Danilo Medina. Hablamos ya de ocho o nueve años en que se ha gastado un dinero exorbitante pero fuera de construcción de más escuelas, que era una necesidad, no hemos logrado ningún avance educativo. Seguimos como siempre, con calidad educativa por el suelo, ocupando últimos lugares en materia educativa a nivel global, producto de un sistema educativo que tenía, tiene, problemas que solamente el dinero no ataca: politización, docentes mal preparados, tecnicismo y centralización excesivos. Un atolladero para el lamento nacional en este Día de la Educación.