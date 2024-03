Según las encuestas, el presidente Luis Abinader ganaría las elecciones en primera vuelta. Y se perfila también que el oficialista PRM se quedaría con mayoría legislativa. ¿Es esto bueno o malo? Bueno, la ortodoxia democrática dice que no es bueno o conveniente que no haya equilibrio de poder. Pero algunos ven eso en el caso como una ventaja, supuestamente una oportunidad para realizar reformas que tenemos pendientes. Si no se necesita el voto de la oposición para aprobarlas, lógicamente se facilitan. Por ejemplo, se recuerda que la iniciativa para hacer el Ministerio Público independiente del Poder Ejecutivo quedó en nada porque la oposición no la favoreció. Posibilidad optimista, tiempo dirá.