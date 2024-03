Desde su perspectiva, las francesas reciben este Día Internacional de la Mujer en avance, pues el derecho al aborto ha sido consagrado en la Constitución. En cuanto a las dominicanas, seguimos sin poder dar el paso de despenalizar parcialmente el aborto. Aparte de eso, la violencia contra la mujer y los feminicidios están a la orden del día; no se ha cerrado del todo la brecha de género y seguimos con alto índice de embarazo adolescente. Este día no es para felicitar ni celebrar ni regalar, sino para concienciar sobre la deuda que tiene aún la sociedad con las mujeres en general y las dominicanas en particular.