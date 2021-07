Según el nuevo “índice de normalidad” de The Economist, el mundo es actualmente el de la prepandemia de covid-19 en un 66 %, considerando la apertura ahora en transportación, entretenimiento y economía en 50 naciones, tras el avance en la vacunación. Nuestro país no participó en la medición (de América Latina solamente México, Colombia, Brasil, Perú, Argentina y Chile), pero como tercero con más vacunación de nuestra región y vigente plan de desescalada, nuestra “normalidad” se entiende alta. Mientras normalizamos, sabemos que no todo será como antes. Como todas las pandemias, históricamente, la del nuevo coronavirus ha provocado sufrimiento y pérdida de vidas, y también innovación y cambio social. Pronto veremos, pues, qué cambió para siempre y qué no.