En todo gobierno, la corrupción es una mancha que se borra con el tiempo; la ineficiencia es un estigma que pronto se olvida; la mentira es una práctica tan consabida que no causa asombro; una decisión errónea no se resuelve con un simple decreto; los grandes errores no se enmiendan con pedir disculpas; un discurso presidencial no resuelve ninguna falta cometida y garantizar la seguridad ciudadana es una misión vital e irrenunciable… (Por eso último, Luis, ponte bien duro frente a lo que estamos viendo, porque los crímenes sangrientos de tu Policía Nacional, sean o no reflejos de una conspiración, no se te van a perdonar aunque pasen siglos).