Causó revuelo el cambio de prisión preventiva a domiciliaria al hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina, por verse la medida como liberación, un mal preludio de que se caerá la acusación, el expediente será archivado o tumbado por la política, etc. Tenemos que superar la idea de que si un imputado no está en prisión preventiva, no hay caso. Medina sigue privado de su libertad y el proceso continúa. Hay muy poco riesgo de que se distraiga del mismo o interfiera de algún modo con él estando en prisión domiciliaria y a estas alturas, dos años después. Es posible que el detenido exprocurador Jean Alain Rodríguez logre cambio a prisión domiciliaria y también corresponderá verlo razonablemente. l